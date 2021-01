A legendás Omega forntembere, Kóbor János nemsokkal ezelőtt még borongósan látta zenekara jövőjét.

A sorsunk megpecsételődött, az Omegát végleg megölte a koronavírus. Már nyáron is nagyon tartottam ettől a második hullámtól, sajnos az aggodalmam nem volt alaptalan. A mi esetünkben azért rosszabbak a dolgok, mert egy hatvanéves zenekarról van szó, bőven hetven év feletti tagokkal. Egy év nekünk már nem ugyanaz, mint egy fiatalabb művésznek

- nyilatkozta Kóbor két hónappal ezelőtt.

Ám úgy tűnik mégis van remény a folytatásra. A 77 éves énekes a folytatás-befejezés nagy dilemmájáról, a Borsnak azt mondta:

Most nagyon nehéz, és ha van bármi, "szerencse" is ebben a járvány súlytotta helyzetben, akkor az az számunkra, hogy nem rögtön, ma kell döntenünk, és még van egy kis időnk átgondolni. Mi egyébként Benkő Lacival sokat beszélgettünk arról, hogy ha bármi történne valamelyikünkkel, attól még szeretnénk, ha az Omega tovább élne, és a szavai ma is a itt csengenek a fülemben

- osztotta meg a zenész, aki a lelke mélyén egyértleműen folytatni szeretné. Benkő László fia pedig mindenben támogatja édesapja egykori bandáját.

Tudom, hogy édesapám is így akarná, hogy az Omega tovább nűködjön

- mondta Benkő Balázs.