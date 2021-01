Cseppet sem volt könnyű gyerekkora a cselgáncs bajnok Szabó Franciskának. Öt testvérével egy falun nőttek fel, ahol állatokat tartottak, és a növényeket termesztettek, ami rengeteg munkával járt. Bizony az iskola és a sport mellett a gyerekeknek is ki kellett venniük a részüket ebből.

„Nagyon korán keltünk, mert még iskola előtt el kellett látni az állatokat a testvéreimmel. Utána edzettünk, majd édesanyánk elvitt minket az iskolába, délután megint etetés, tanulás és este edzés. Nagyon sokszor rám maradt a trágyázás, sokszor én is választottam, mert az egy nagyon jó erősítő feladat volt. Nem volt nagy különbség, hogy lányok vagy fiúk csináljanak egy-egy munkát, édesanyám is például rengeteget kaszált, mindenki kivette a részét a munkából" – árulta el a Borsnak Franci, aki az Exatlonban is igyekszik maximálisan teljesíteni és ezenkívül támogatni a csapattársait, ahogyan tette ezt otthon is családtagjaival.

„Gondoskodtam arról mindig, hogy a családba mindig mindenkinek jó hangulata legyen, pont e miatt, hogy nagyon nagy feladatokat kaptunk a szüleinktől a sport mellett, a tanulást sem hanyagolhattuk el, ott is mindig jelesen kellett teljesíteni. Édesapám mindig azt mondta, hogy 'lehet lányom, hogy most utálsz, de később hálás leszel érte'. Ezek később be is igazolódtak, nem is kívánhatnék csodálatosabb szülőket. A tesóim elmondása szerint velük én is nagyon szigorú vagyok, nagyon sok az elvárásom feléjük, de ezt szeretik bennem„