De mit tehetünk azért, hogy fitt negyvenesek, ötvenesek legyünk? Nézzük a kritikus pontokat!

Vannak szerencsések, de általánosságban elmondható, hogy lassúbbá válik az anyagcsere, ami a kilók szaporodásához vezethet. Nőknél az alakjuk megtartásán a menopauza sem segít, sokan, akik addig nem küszködtek túlsúllyal, is felszednek néhány felesleges kilót. Mielőtt még ez bekövetkezne érdemes egy kicsit a táplálkozásunkra fókuszálni, el kell ismerni, hogy bizony az idősödés új táplálkozási szokásokat kell, hogy magával hozzon. A szervezet változásai miatt kiemelt hangsúlyt kell, hogy kapjon a tápanyagpótlás, a folyadékbevitel. A táplálkozás összeállításánál figyelni kell a bevitt táplálék összetevőinek arányaira, az ásványi anyag- és a vitaminpótlásra is. Sokan ilyenkor fordulnak szakemberhez, ami, ha eddig nem foglalkoztunk azzal, hogy mit és mennyit eszünk, nagyon hasznos lehet, mint ahogyan az is, ha sanyargató diéták helyett inkább életmódváltásba kezdünk. Nem biztos, hogy az a jártható út, ha valamely tápanyagcsoportot teljesen kihagyjuk az étkezésből, de ha hízékonyak vagyunk, érdemes a zöldségekre, a húsokra, kiváltképp a halakra koncentrálni. Szakemberek szerint tojásból heti három-négy, májból havi két-három alkalommal együnk, zöldségekből, gyümölcsökből viszont naponta többször is érdemes fogyasztani.

A folyadékfogyasztásra az agyi szomjúságkeltő központ lassulása miatt különösen oda kell figyelni, de a napi kétliternyi folyadékot nemcsak vízzel, hanem teával, gyümölcslével, tejjel, joghurttal, levesekkel is pótolhatjuk.

A menopauza környékén a hormonális változások hatására sokan székrekedéssel küzdenek. Ennek elkerülése érdekében megfelelő mennyiségű rostra van szüksége a szervezetnek, ezért mindennap fogyasszunk teljes kiőrlésű gabonából készült termékeket, melyek vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag táplálékot jelentenek.

Tény, hogy 40 éves kor felett már a testsúly megtartásához is kevesebb kalóriát kell bevinni, az izomtömeg csökkenését pedig rendszeres mozgással tudjuk megállítani

A túlsúlyra való hajlammal karöltve megjelennek az ízületi problémák és az izomvesztés is. Ha valamikor fontos, akkor most biztosan az, hogy sportoljunk. Az természetes, hogy már nem tudjuk belevetni magunkat úgy az edzésbe, mint egy húszéves (persze kivétel, ha eddig is akítvan sportoltál), de mindenesetre fontos, hogy kardió és erősítő edzéseket is végezz. Ha soha nem kardióztál, érdemes előtte részt venni egy orvosi vizsgálaton, és ha netán nem javasolja a kemény edzéseket, még mindig választhatod a gyaloglást, gyorsgyaloglást és a sétát. A súlyzós edzés pedig segít neked abban, hogy az izomvesztésed minél lassúbb legyen, sőt, ha eddig nem vettél részt ilyen típusú edzéseken, izmosabb lehetsz, mint valaha.

Fontos, hogy ne eszetlenül kezdjünk sportolni, ha most mennénk le először egy terembe, sok sérüléstől megóvod magad, ha szakember felügyelete mellett kezdesz bele az edzésbe. Ha személyi edző mellett döntesz, különösen jól jársz, hiszen ő hétről hétre látja a fejlődésedet és a gyenge pontjaidat, és segít abban, hogy a lehető legjobb formában legyél.