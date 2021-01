A WHO úgy véli, 2030-ra sokkal több depressziós ember lesz a Földön.

A WHO 2030-ra a major depresszió társadalmi-gazdasági terheinek jelentős emelkedését prognosztizálja -írja a Blikk.

Ami a legrosszabb, hogy a koronavírus miatti intézkedések ezt az előrejelzést is felülírhatják, hiszen a közeljövőben feltehetőleg sokkal gyorsabban növekszik majd a depressziós betegek száma. A betegség csak akkor gyógyítható, ha a depressziótól szenvedő személy segítséget kér, más esetben akár öngyilkosság is bekövetkezhet.

A major depresszió a mentális zavarok közé tartozik, amely a gyermekek 1-2, a serdülők 4-8, míg a felnőttek 15%-át érinti élete során, a pandémia azonban nem csak megnehezíti, de súlyosbítja is a depresszióra hajlamos emberek életét.

„Jelenleg a pszichiátria is részt vesz a Covid-19 betegek ellátásában. A pandémia hosszú távú társadalmi hatása ma még teljességében megbecsülhetetlen, de folynak nemzetközi és hazai vizsgálatok is arra vonatkozóan, milyen hatással van a világjárvány a mentális betegségekre. Az eddigi vizsgálatokból úgy tűnik, hogy fel kell készülnünk a megnövekedett számú pszichiátriai, azon belül is major depressziós beteg ellátására" – hangsúlyozta Prof. Dr. Balázs Judit, a Magyar Pszichiátriai Társaság elnöke.