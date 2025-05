Friss fotó a 10 éves Saroltáról: így köszöntötte lányát Katalin és Vilmos

Tíz éves lett a brit királyi család „titkos fegyvere”, Sarolta hercegnő.

Forrás: AFP

Katalin és Vilmos az alkalomból egy Sarolta hercegnőről készült friss fotót osztottak meg a közösségi médiában

„Boldog születésnapot Sarolta hercegnő!” — írta a lánya 10. születésnapján megosztott fotóhoz a walesi hercegi pár, hozzátéve, hogy „A walesi hercegnő”.

Katalin és Vilmos másodszülött gyermeke és egyúttal egyetlen lánya közönségkedvenc, ami nem is csoda, a tartásáról és pimaszságáról is híres, mindig őszinte kislány modora, jelleme mindenkit megfog. Ha kell, kineveti a szüleit, de ha arra van szükség, nagyon komoly és támogató az édesanyjával, Katalinnal szemben. Ő az, akire mindig lehet számítani. Mégis, ahogy a friss fotón is látszik, Sarolta hercegnő nem koravén, nagyon is hétköznapi, csupa mosoly kislány, aki, ha csak teheti, nem marad ki a mókából.