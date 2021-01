Előző írásunkban bemutattuk, mi is az a farsang és milyen hagyományok, szokások kapcsolódnak hozzá, most pedig megnézzük, milyen tipikus farsangi ételek kerültek egykor ebben az időszakban az asztalokra.

Farsangi fánk

A különféle fánkok a farsang legikonikusabb ételei. Lehet szalagos, csöröge vagy ördögpirula, a lényeg, hogy könnyű, édes és laktató finomság legyen porcukorral meghintve és lekvárral bolondítva. A fánk – állítólagos – eredetéről korábbi cikkünkben olvashatsz, a klasszikus szalagos fánk receptje pedig a következő:



Hozzávalók (10 fánkhoz)

250 g liszt

1 dl tej

20 g friss élesztő

25 g cukor

25 g vaj

5 tojás sárgája

1 csipet só

1 csomag vaníliás cukor (nem a klasszikus recept része, nem kötelező)

fél citrom reszelt héja (nem a klasszikus recept része, nem kötelező)

olaj - sütéshez

porcukor és lekvár - tálaláshoz



Elkészítés

A tejet meglangyosítjuk, beletesszük a cukrot és az élesztőt, majd meleg helyen megvárjuk, hogy felfusson. A lisztet, a vajat, a tojások sárgáját, a sót – opcionálisan a vaníliás cukrot és a citrom reszelt héját - egy tálba tesszük, ráöntjük a felfuttatott élesztőt, majd jól összekeverjük a hozzávalókat. Lisztezett deszkán vagy munkalapon átgyúrjuk az egészet, hogy homogén tésztát kapjunk, majd gömböt formálunk belőle, visszatesszük a tálba, letakarjuk egy tiszta konyharuhával és meleg helyen – nagyjából 30 perc alatt - duplájára kelesztjük.

A megkelt tésztát lisztezett deszkán vagy a konyhapulton 1,5-2 cm vastagra kinyújtjuk és pohárral vagy fánkszaggatóval 6-8 cm átmérőjű köröket szúrunk ki belőle. A maradék tésztát újra összegyúrjuk, kinyújtjuk és szaggatjuk. A kis korongok közepébe mélyedést csinálunk az ujjunkkal, majd a nyers fánkokat letakarjuk és újabb 25 percig kelesztjük.

Bő olajban, kis adagokban aranybarnára sütjük úgy, hogy először a „lyukas" felével lefelé helyezzük a tésztát a lábosba és 1 percig fedőt teszünk rá. A fordítást követően újabb 1-2 percig sütjük a másik oldalát – már fedő nélkül -, majd papírtörlővel borított tányérra szedjük. Porcukorral meghintve, a mélyedésbe lekvárt kanalazva tálaljuk.

TIPP: Vigyázzunk, hogy az olaj ne legyen túl forró, mert ilyenkor a fánk kívülről hamar megég, a közepe viszont nyers maradhat.

Korhelyleves

A korhelyleves a farsangi időszak egyik kedvenc egytálétele, mivel az ilyenkor szokásos mulatozás és italozás következtében fellépő macskajajt is remekül orvosolja.

Hozzávalók (2 főre)

20 g szalonna

½ szál kolbász (lehet csípős is)

250 g savanyú káposzta

1 vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

½ ek. pirospaprika

2 db babérlevél

só, bors

tejföl – a tálaláshoz

Elkészítés

A szalonnát apró kockákra vágjuk és üvegesre pirítjuk egy lábosban. Míg olvad, felszeleteljük a kolbászt és a hagymát. A szalonnapörcre rádobjuk először a kolbászt, majd ha az is megpirult, jöhet a hagyma. Amikor már a hagyma is üveges, megszórjuk a köménnyel, a pirospaprikával – vigyázzunk, nehogy leégjen -, majd melléjük dobjuk a fokhagymát is. Ezt követi az ízlés szerint kimosott káposzta – attól függően mossuk, hogy mennyire szeretnénk savanyúra a levest –, felöntjük 6 dl vízzel az egészet, végül sózzuk, borsozzuk és beletesszük a babérleveleket is. 30 percig főzzük és már készen is van. Tálalásnál kanalazzunk a tetejére egy kevés tejfölt és kínáljunk hozzá friss kenyeret.

TIPP: Aki laktatóbbra szeretné, az a végén beránthatja a levest vagy készíthet hozzá tejfölös habarást is.

Hájas sütemények

A hájas tésztából készült sütemények szintén nagyon közkedveltek (voltak) a farsangi időszakban, mivel a disznóvágások miatt ilyenkor a háziasszonyok könnyen és olcsón jutottak friss hájhoz – amely olyan finomság hozzávalója, mint a különféle lekvárokkal, dióval, túróval töltött hájas sütemények vagy pogácsák. Az alábbi recept egy alap hájas tészta, amelyet kedvünkre felhasználhatunk édes vagy sós süteményekhez.



Hozzávalók (4 adaghoz)

350 g liszt

200 g háj (tisztított, ledarált)

1 ek. tejföl

1 tojás

0.5 dl fehérbor vagy ecet

1 csipet só

1 csipet cukor

5 ml víz (szükség szerint)

Elkészítés

A hájat 50 g liszttel jól összedolgozzuk fehéredésig, majd hideg helyre pihenni tesszük. A maradék liszthez hozzáadjuk a többi hozzávalót és jól kidagasztjuk. A kidolgozott tésztát 20 percig pihentetjük, majd kinyújtjuk, rákenjük a hájat és feltekerjük. Sodrófával ismét kinyújtjuk egy hosszú téglalappá. Az alját és a tetejét középig behajtjuk, majd megint félbehajtjuk. Így is 20 percet pihentetjük, ezt újabb hajtogatás követi és 20 perc pihenő.

Utolsó mozzanatként 0,5 cm vastagra nyújtjuk a tésztát és annak függvényében, hogy mit szeretnénk csinálni belőle, felforrósított késsel formára vágjuk. Készíthetünk egyszerű, sós sör- vagy borkorcsolyát, megtölthetjük lekvárral, túróval és összehajthatjuk, de szelhetjük háromszögre is, tehetünk a közepébe diókrémet és feltekerhetjük kiflinek. Papírral bélelt tepsiben, 180 fokon, 20 perc alatt aranybarnára sül.

TIPP: a hájas tészta elkészítéséhez kifejezetten hidegre van szükség, különben a hozzávalók megolvadnak és a tészta nyúlóssá, ragadóssá válik.