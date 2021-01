Bomba formába került Keleti Andrea a rendszeres testmozgás mellett egy gyógynövény -is köszönheti mesés alakját. Ám édesanyja sem panaszkodhat, hiszen 70 felett is szuperül néz ki. Gyakran Andi testvérének nézik. Nem csoda, hiszen az asszonynak nem kell kétszer mondani, hogy álljon be lánya mellé táncolni.

„Sűrűn találkozunk, egyrészt mert anya jár a táncóráimra, másrészt szerencsére nem lakunk messze egymástól, így gyakran átjön hozzánk, és sok mindenben kikérem a véleményét is. Persze ez nem volt mindig így, kamaszkoromban gyakran ellentmondtam neki, aztán 18 évesen el is költöztem otthonról, ami jót tett a kapcsolatunknak. Erre másképp emlékszünk, szerinte egy fiú miatt, én a céljaimmal magyaráztam a hirtelen jött döntést, de máig nem bántam meg. Azt vallom, jobb korán saját talpra állni. Aztán az ember felnőtt fejjel természetesen rájön, hogy a kedves mama nem azért mondott dolgokat, hogy nekünk bosszúságot okozzon, hanem egyszerűen tapasztaltabb volt. Mostanra már az én lányom is kinőtte a kamaszkort, húszéves korára igazi felnőtt lett, és szerencsére a lázadó énemet nem örökölte" – mesélte Andi a Borsnak.

A hasonlóság közte és édesanyja között betudható annak is, hogy mindkettőjük haja ugyanolyan vörös. Andi bevallotta, ezt nem a természet adta nekik, hanem festetik a hajukat, 18 éves kora óta használja azt a festéket, amit édesanyja.

