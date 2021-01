A Bikáknak szerencsére jókat ígérnek az égiek! Kiemelkedően fontos lesz minden egyes nap és óra számukra, ugyanis a tavaly december óta dédelgetett álmaik egyike most zöld lámpát kap. A Rákok tele lesznek felemelő érzésekkel, pozitív gondolatokkal, kreativitással, s ezekhez csatlakozik meg egy hatalmas adag tettvágy és elszántság is. Az Oroszlánok sok embert meglepnek ezen a héten, mert bár mindenki tudja, hogy erősek, elhivatottak, de most még ennél is többet fognak megmutatni magukból.

