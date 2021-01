Cikksorozatunk első részében a Föld jegyeket mutattuk be egy kicsit közelebbről, akikről leszögezhetjük, hogy a változás az, amit nagyon nehezen viselnek, a második részben pedig a folyamatosan "mozgásban" lévő Levegő jegyűeket ismertük meg kicsit közelebbről. Most pedig jöjjenek a legérzékenyebbek, akik természetesen a Víz jegyek, mint a Rák, a Skorpió és a Halak.

Ha kicsit is jártas vagy az asztrológiában, tudod, hogy a 12 csillagjegy 4 elem között oszlik meg, ezek pedig a Tűz, a Víz, a Levegő és a Föld. Az azonos csoporthoz tartozó jegyek persze nagyon sok mindenben különböznek egymástól, de hasonlóságot is mutatnak.

A Víz jegyűek, mint a Rák, a Skorpió és a Halak az állatöv legérzelemdúsabb emberei. Bár nagyon sok mindenben különböznek, egy valamiben mindenképpen hasonlítanak egymáshoz, mégpedig abban, hogy az érzelmek, emociók irányítják őket, bár ezt más-más módokon fejezik ki. Számukra az élet értelme a másikhoz való kapcsolódás és a művészetek, amelyeknek sokan közülük aktív gyakorlói is.

Most nézzük jegyek szerint!

Rák

A Rák jegyűek változékony kedvű hangulatemberek, pont úgy változnak, ahogy uralkodó bolygójuk, a Hold az égen. Egyik nap még ilyen arcukat mutatják, másnap már rájuk se lehet ismerni, de ezen csak addig csodálkozunk, amíg nem ismerjük meg őket. Számukra a legfontosabb a család, a családalapítás, ritka az a Rák szülött, aki önszántából nem vállal gyereket. A férfiak és a nők is szentimentálisak, szeretik a titkokat, rejtélyeket maguk körül, de egyikük sem csapodár, ha elkötelezik magukat, azt általában egy életre gondolják. Romantikusak, a szerelmet többre tartják a puszta szexualitásnál. Ha kapcsolatuk megromlik, általában nagyon nehezen lépnek ki belőle, a család egysége fontosabb számukra a kalandoknál. Imádnak és tudnak is főzni, gyakran fejezik ki szeretetüket gasztronómiai különlegességekkel. Egyik kedvenc érzésük a nosztalgia, a Rák gyakran réved a múltba, szívesen idézi fel az eltelt pillanatokat, de érdekli a történelem, és kedvelik az antik dolgokat is. A Rákra tökéletesen igaz az a mondás, hogy mindenhol jó, de a legjobb otthon. Ez persze az otthonán is tükröződik, amely mindig magán viseli a benne élők személyiségét.

Skorpió

A Skorpiót a közvélekedés a legkegyetlenebb, legbosszúállóbb jegynek tartja, ami egyrészt igaz, másrészt ez is csak az érzékenységük kivetülése. Ha megbántják, ő biztosan nem felejti el, egy életen keresztül képes a sérelmeit magával hordozni, és alkalomadtán fel is emlegeti azt. Minden mély nyomot hagy benne, szinte semmit nem intéz el egyetlen vállrándítással: számára mindennek jelentése és jelentősége van. A Rákhoz hasonlóan a család a Skorpió számára is fontos, de gyakran mozgatja a szexualitás, így meggondolatlanul képes kalandokba, viszonyokba belemenni, az ezekben rejlő veszély nem érdekli, a szenvedélye hajtja. Ahogy a sérelmeit megjegyzi, úgy ragaszkodik a barátaihoz is, kevés embert enged magához közel, de azokhoz hűséges. Szélsőségesek és ellentmondást nem tűrnek, semmit sem csinálnak félig, ők a Mindent vagy semmit emberei. Közülük kerülnek ki a casanovák és a végzet asszonyai, ugyanis szenvedélyességüknek ls titokzatosságuknak nem könnyű ellenállni, tehát nem véletlenül tartják róluk azt, hogy vigyázni kell velük.

Halak

A Halak jegyek bizonytalan, szinte nem evilági tétovasága sokakat idegesít, de csak addig, amíg nem ismeri meg őket igazán. Nagy álmodozók, gazdag képzelőerővel rendelkeznek, fantáziadúsak, és mivel sokszor teljesen nem is tudják elválasztani azt, hogy mi az, ami megtörtént és miről fantáziáltak, nehéz elhinni minden szavukat, de általában nem szándékosan vezetik félre a hallgatóságukat. Alkalmazkodók, általában velük csak úgy megtörténnek a dolgok. Csupa ellentmondás a személyiségük: valamit mondanak, de aztán pont másképp cselekszenek, nehéz őket kiismerni, de ők is nehezen ismerik ki magukat. A művészetek sokkal közelebb állnak hozzájuk, mint az egzakt dolgok. Hatalmas szívük van, amiben nem csak egy ember számára van hely, így a kalandokat ők sem vetik meg, ha azonban elhagyják őket, a végletekig magukba tudnak zuhanni. Mivel alapszükségletük, hogy kötődjenek valakihez, sokszor rosszul választanak, aminek hatalmas csalódás lehet a vége. Érzelmi labilitásuk miatt előfordulhat, hogy szenvedélybetegségek lesznek, ilyenkor konkrétan saját maguktól kell megmenteni őket.

Tudni kell persze, hogy a jegyek nem ilyen tiszta formájukban léteznek. A teljes személyiség a teljes horoszkópból rajzolódhat csak ki, ami azonban a születés hónapján és napjánál kívül több információból állítható fel.