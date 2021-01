Ott ahol nyaranta 50 Celsius fok is lehet az átlaghőmérséklet, és állandó forróság van, elég lehetetlen elépzelni, hogy fagyos csapadék essen az égből. Most viszont nem mindennapi doldog történt, hó esett ugyanis a Szaharában. Ráadásul Szaúd-Arábia Tabuk régióját is hó lepte be.