Bizonyos jellemvonások láttán nagyon gyorsan rásütjük valakire, hogy nárcisztikus, anélkül, hogy nem is biztos, hogy tudjuk, pontosan mit is jelent ez. Egy kis túlzásba vitt magamutogatás még egészen biztosan nem meríti ki a nárcizmus fogalmát. Ha nárcizmusról beszélünk, komoly személyiségzavarról van szó, ami leginkább a környezetében élők életét keseríti meg. Nézzük is, hogyan!