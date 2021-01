A gyönyörű modell anno komoly önbizalom-problémákkal küzdött, mivel rengeteg visszautasítást kapott a szakmában anno.

„19 évesen kiutaztam Milánóba modellkedni, ahol nem tudtam érvényesülni, mert túl alacsony voltam, túl széles csípőjű, és egyáltalán nem voltam az a manöken alkat akiknek bezzeg tucatjába ütköztem szembesítésként minden áldott nap a castingokra menet. Nem voltam elég jó. Következett Isztambul. Ott sokszor azt a kritikát kaptam, hogy ide meg nem elég nőies a testem. Nagyobb cici, kerekebb popsi és formásabb test kellene. Nem találtam a helyem, nem ez volt az én utam. Hazaértem egy csomó kérdéssel, bizonytalansággal és önképzavarral a fejemben... Elkezdtem hasonlítgatni magamat másokhoz és ezzel együtt leépíteni azt a csekély kis önbizalmamat is..." – árulta el Rebeka az Instagram-oldalán.

Szerencsére ma már apróbb „hibáival" együtt is szépnek érzi magát, és szerinte fontos tudatosítani mindenkiben, hogy amit az Instagramon látnak az nem feltétlen a valóság.

„Ti, akik többnyire csak profi, fotós által készített előnyös képet láttok rólam/másokról az Instagramon, ne higgyétek, hogy nekünk nincsenek hibáink és mindig tele vagyunk jókedvvel és önbizalommal. Mert nekem is narancsbőrös a combom, striás a fenekem, szabálytalan a fogam, itt van még a keratosis pilaris is, és volt, hogy negyed ennyi hajam volt mint most... De őszintén szólva már nem érdekel" - vallotta be a modell.