Kiderült, Paris és Nicky Hilton kapott egy mellékszerepet a Szex és New Yorkban anno, csakhogy a két lány nem jelent meg a forgatáson.

Jó hír a Szex és New York rajongóknak, hogy hamarosan jön a folytatás. Csak sajnos Samatha nélkül.

Viszont még a régi epizódok is tartogatnak meglepetéseket, most például az derült ki, hogy Paris és Nicky Hilton is szerepet kapott a népszerű sorozatban.

A testvérek Samatha szomszédjait alakították volna, ha hajlandóak lettek volna megjelenni a forgatáson.

Paris bevallotta, ennek az oka nem más minthogy lekésték a repülőt. Annyira szégyellték magukat, hogy inkább nem is szóltak a stábnak. Nagyon sajnálják, hogy így alakult, mert testvérével rajonganak a sorozatért, sosem fogja ezt megbocsátani magának – mondta a Mirrornak.