Singh Viki elárulta, rá is rossz hatással volt az Instagram, mert ahogy nézegette mások fotóit, elkezdte csúnyának látni magát

„Azt vettem észre, ahogy pörgettem a közösségi oldalakat, hogy mindenki olyan szép és boldog, én viszont nem láttam magam sem szépnek, sem önfeledtnek. Sőt, végül már csúnyának és boldogtalannak láttam magam. Na, ez az, ami árt, nem szabad hagyni, és észre kell venni, hogy szemfényvesztés" – árulta el a Borsnak.

Singh Viki nem tagadja, hogy ő is meg szokta szerkeszteni a fotóit, hiszen lehet játszani a fényekkel, kicsit javítani a képeken. Azt is elárulta, hogy ő is kiegyenesítette az orrát, szerinte ezekkel még semmi baj nincs. Ám ami manapság megy az Instagramon az már több, mint túlzás, a lányok ugyanis új arcokat kreálnak maguknak.

„Azt gondolom, mindenki érezze jól magát a bőrében, de legyenek meg az egészséges határok. Ne akarjunk már cicafüleket meg kacsaszájat operáltatni, mert hogy az milyen cuki az appokban. Én is kiegyenesítettem az orrom, és hialuronsavat fecskendeztek bele, mert zavart, de nem csináltattam másik fejet magamnak, szóval csak a határokra szeretném felhívni a figyelmet. Lányok, elég már a kamuból, szeressétek és fogadjátok már el magatokat!"