Viki és Tamás családi házba szeretette volna költözni, de a koronavírus az ő terveiket is felülírta. Új bevételi forrás után néztek, Vikinke ugyanis alig volt fellépése a tavalyi évben.



"Közel két éve már nyitottunk egy apró ruhaboltot Szentendrén, ami most, a vírus miatt hónapok óta zárva van, így abból nincs bevételünk, ezért gondolkodtunk másban is. Amikor megtudtuk, hogy van egy kiadó üzlethelyiség a Fő téren, megpályáztuk, és megkaptuk a bérleti jogot. Többbször volt olyan, hogy sírógörccsel küzdve mentem hátra a konyhába, hogy én nem így képzeltem el ezt. Az volt a félelmem, hogy én énekesnő vagyok és nem akarom, hogy ez elfelejtődjön az életemben. Nagyon élvezem, hogy civil állásom is van, de nem akarom közben elfelejteni, hogy mi az igazi hivatásom. Most Tomival ketten dolgozunk gőzerővel, reggeltől estig, hétfőtől vasárnapig, hiszen a levesező megvalósítása minden tartalékunkat felemésztette, amit eredetileg a közös házunkra tettünk félre. Reméljük, hogy idővel megengedhetjük magunknak azt, hogy alkalmazottakat vegyünk fel az üzletbe. 2020 nem volt a kedvenc évem, viszont ismét bebizonyosodott, hogy milyen erős a kapcsolatunk Tomival, és hogy a bajban különösen számíthatunk egymásra" - mondta a Ripostnak az énekesnő.