Álmában látta meg, hogy milyen szeretne lenni. Az egész testét tetoválások borítják a 26 éves ellenőrnek ráadásul a szemgolyója is be van színezve, és ez még nem minden!

Rengeteg pénzt költött már különböző testmódosításokra a 26 éves buszellenőr. Mattia Muratori ugyanis álmában látta meg, hogyan is szeretne kinézni. Testének az 50 százalékát tetoválás borítja, még a szemét is beszíneztette, illetve a füle és nyelve formáját is megváltoztatta.

Azt mondja, remekül érzi magát így, ám a családja nem igazán nézte jó szemmel az extrém külsejét. Az utcán is gyakran megbámulják, de nem mernek rá megjegyzést tenni, a férfi szerint félnek tőle.

Noha Mattia jelenleg egyedülálló, de bízik abban, hogy rátalál a szerelem. Úgy véli, a külseje ebben nem lesz akadály. A férfi egyébként szeretné, ha a teste 100 százaléka ki lenne varrva, és még néhány testmódosítás is tervbe van véve.