„A No Time to Die című, 25. James Bond filmet támogató egyik világmárkával együttműködésben készítettünk el egy nemzetközi James Bond hangulatú reklámfilmet. E projekt nagy megtiszteltetés nekünk és úgy vélem Magyarországnak is, hiszen a film itthon, a gödöllői Királyi Kastélyban forgott és az alkotásban kizárólag magyarok vettek részt. A zenéje is magyar szerzők műve, mit Erdőhegyi Brigitta énekel a filmben és olyan csodás lett, hogy hamarosan videoklipet is készíteni fogunk a dalnak. Arról nem kaptunk információt, hogy alkotásunk hol és milyen színtereken fog megjelenni, de mi már megkaptuk az engedélyt a közzétételre" – mondta Tordai István.

A női főszereplő Konkoly Ági, a főhőst pedig én játszom. Ha úgy vesszük, én lettem a magyar James Bond. Közel száz kiló voltam a forgatás napja előtt két és fél hónappal, ezért nagyon sokat edzettem, hogy beleférjek a rám szabott öltönybe. 15 kilóval lettem kevesebb, de egy életre szóló emlékkel több. Megérte - mondta a műsorvezető.