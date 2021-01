Galambos Lajcsi nem tagadja, hogy imádja az életét, a család mellett, a zene, a színpad az élete. Az elmúlt évek befektetett munkáinak köszönhetően rengeteg mindent meg tudott magának és a családjának teremteni, de időközben rájött, hogy más értékek lettek számára fontosak.

"Rájöttem, hogy a kevesebb is elég! Csak trombitából tizenkét darabom van otthon, pedig egyszerre csak egyet tudok fújni. Itt az ideje megválnom minden olyan dologtól, amire nincs szükségem, hiszen egy idő után az ember akarva-akaratlanul is ezektől teszi függővé a boldogságát. A lemondás persze nem könnyű feladat, de itt az ideje megtanulnom szerényebben élni" - vallotta be a Borsnak Lajcsi.

A trombitaművész tavaly már megtette az első lépést új életmódja felé, a 17 szobás boldogasszonypusztai villájából egy 50 négyzetméteres csónakházba költözött a birtokán.

"2020 tavaszán egy könnyűszerkezetes, ötven négyzetméteres kis házat építettem a birtokon, amibe azóta is életvitelszerűen élek. Mondhatni, megtalált a monogámia, és nagyon jól elvagyok. Amolyan polgári életet élek, etetem a halakat, a vadakat, és élvezem, hogy a családom közvetlen közelében, de mégis csak magam vagyok" - mesélte a művész.

Közelgő születésnapja alkalmából pedig egy utazásra készül, ami már az új kezdetet jelenti számára.

"Idén teljesen máshogy tervezem a születésnapomat. Nem leszek Magyarországon, ha úgy tetszik, társadalmi szerepvállalást végzek, ami egy erkölcsi kiigazodási pont lesz számomra.Ez az utazás reményeim szerint egy újratervezés lesz, amely során egyedül, csak magamban leszek. Ez elkövetkezendő néhány napban szembenézek az elmúlt évek történéseivel, és számot vetek az életemmel" - fogalmazta a lapnak Lajcsi.