Miért jó hordozni?

Sokakban felmerül a kérdés, miért is jó hordozni a gyerekeket?

A hordozó személy számára egyértelműen az általa biztosított szabadság a legmarkánsabb előny: felszabadul mindkét kéz és így könnyebben el lehet látni a napi feladatokat, megnő a mobilitás, mert nem kell a hatalmas babakocsit lépcsőkön, járműveken fel- és lecipelni, ez pedig érezhetően fesztelenebbé teszi a kisgyerekes időszakot.

Az anyuka elmehet vásárolni, sétálni anélkül, hogy akadálymentes útvonalat keresne, mosogathat, pakolhat anélkül, hogy a letett és síró gyermek miatt lelkifurdalást kéne éreznie, de akár kirándulni is elmehet a párjával hétvégén, hiszen hordozva egy erdei ösvény sem jelenthet problémát.

A babák számára azonban még több előnnyel jár a hordozás. A kicsiknek a testközelség alapszükséglet, amely által csökken bennük a stressz, de a kötődés kialakulását is elősegíti. Azt mindenki tudja, hogy a babákat úgy a legkönnyebb megnyugtatni, ha karba vesszük őket, a hordozott babák azonban az állandó testközelség miatt sokszor fel sem sírnak, hiszen nincs miért. A hordozott babák tehát nyugodtabbak, békésebbek, mivel a szülővel való kontaktus hiánya miatt nem sírnak. Ráadásul a hordozott gyerekek pontosan látják, tapasztalják, hogy mit csinál a felnőtt, sőt ők is részesei a mindennapos történéseknek, így gyorsabban megismerik a körülöttük lévő világot, a napi rutint és a szülők reakcióit is.

Hogyan hordozzunk?

A három legelterjedtebb és legpraktikusabb modell a hordozókendő, a karikás kendő és a csatos hordozó. Mindegyiknek akad előnye és hátránya egyaránt, így teljesen igény- és személyiségfüggő, hogy kinek melyik válik be igazán.

Hordozókendő

A hordozókendő egy nagyjából 3-5 méter hosszú és kb. 70 cm széles – sok esetben rugalmas anyagból készült – textilcsík. Előnye, hogy akár már újszülötteket is lehet hordozni benne, később pedig a háton való vagy oldalsó hordozáshoz is alkalmas. Hátránya, hogy elég körülményes az anyagot megfelelően rögzíteni, illetve annak érdekében, hogy a baba testtartása is helyes legyen, mindenképpen érdemes tanfolyamon elsajátítani a használatát.

Karikás kendő

A sima hordozókendőhöz hasonló, ám az egyik végén két karika is található. Előnye, hogy jóval egyszerűbb használni, mint a sima kendőt, illetve hogy újszülött hordozására is alkalmas. Hátránya, hogy háton hordozáshoz nem megfelelő, valamint a baba súlyát csak az egyik váll tartja.



Csatos hordozó

A csatos hordozó kialakítása olyan, akár egy hátizsák. A két vállpántnak köszönhetően könnyen és gyorsan felvehető, biztonságos és kényelmes - a hordozónak és a babának egyaránt. Elöl és hátul egyaránt hordozható vele a gyermek, ráadásul a pántoknak köszönhetően együtt nő a kicsivel, így még totyogó korban is használható. Hátránya, hogy ez a típus csak 3 hónapos kortól ajánlott, viszont az apukák ezt kedvelik a legjobban, mert egy modern dizájnnal rendelkező darab kifejezetten vagány hatást kelt, míg a kendőket általában az erősebbik nem képviselői túl nőiesnek tartja ahhoz, hogy szívesen használják.



Hordozni tehát praktikus és jó dolog, de csak akkor, ha megfelelő körültekintéssel történik és mind a baba, mind a szülő örömét leli benne.