Fésűs Nelly bűnnek tartja, ha valaki nem akarja beoltatni magát koronavírus elleni vakcinával - írta a Ripost.

Lajos nagyon fél a vírustól. Annál is inkább, mert alig egy napja egy vele egykorú barátja ment el, és az elmúlt két hónapban 5 közeli ismerősünk halt meg koronavírus következtében. Ezek az emberek életerősek voltak, nem betegeskedtek. Érthető, hogy Lajos fél, de én vigyázok rá! Nem járunk el otthonról, még vásárolni sem, mindent online rendelünk meg.

– mondta Nelly, aki így folytatta: