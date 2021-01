Pécsi Ildikó december ötödikén ment imádott férje után. A színésznő élete is kalandos volt, ám a halála után is történtek nem várt fordulatok. L. Péterfi Csaba, Pécsi Ildikó fogadott fia mesélt az utóbbi hetek történéseiről.

A színésznő Csabára bízta a titkait, neki adta mobiltelefonját, és meghagyta, hogy csak akkor kapcsolhatja be, ha ő már nem lesz az élők sorában. Azt mondta, minden abban van, amire Csabának szüksége lehet. A telefon olyan történeteket is tartalmazott, amiket előtte még soha senki nem hallott. Ildikó a könyvébe szánta őket, amiket a betegségek és a pereskedések miatt nem tudott befejezni. Házassága előtti szerelmeiről is részletesen mesélt - írta meg a Best magazin.

A sznésznő a halála előtt röviddel új végrendeletet is készített:

"Korábban Dr. Magyar György ügyvédnél helyeztek letétbe egyet még Lajos bácsival. Ildikó a halála előtt otthon azonban írt egy újat. Ezt azért is tudom biztosan állítani, mert én voltam az egyik tanú, így pontosan ismerem a tartalmát is, amiről természetesen nem beszélhetek. Ezt a dokumentumot adta le a fia, és mivel ez készült később, ennek kell lennie a mérvadónak. (...) Nem csak a saját, hanem a környezetéből mindenki sorsát elrendezte."