A 82 éves humorista búcsúztatója zártkörű volt, csak a legszűkebb család, kollégák, és barátok tarthattak a gyászmenettel. Sas özvegye, Komjáti Zsuzsa megtörten nyilatkozott a temetés után.

"Borzasztó nehéz időszakon vagyok túl, de Jóskának most már könnyebb" – mondta Zsuzsa asszony, akit a temetés ideje alatt lánya, Ágnes, és Hofi Géza özvegye, Ildikó támogatott.

"Zsuzsa nagyon fázott, fogtam a kezét, hátulról átöleltem, amikor rátört a zokogás a beszédek hallatán, mindig megszorítottam, szorosabban öleltem át, ettől erősebb lett. Végig így álltunk. A sírnál már a lányuk, Ágika vigyázott rá, ő támogatta. A Sasomnak az járt volna, hogy hatalmas tömeg búcsúztassa őt egy napfényes délelőtt, és a kabaréjeleneteire emlékezve barátaival, családjával a közönsége kísérje az utolsó útjára"

– kezdte a Blikknek Ildikó, aki végig tartotta a lelket férjét ápoló barátnőjében.

Odavágott a halála! Nagyon szerettem őt, még az ágyban fekvő Sasom is jobb volt, mint hogy nincs többé. Nagyon hálás vagyok Gézának, hogy 22 évvel ezelőtt bemutatta nekem Sas művész urat, sokáig így is szólítottam. Sokszor rám telefonált reggelente, hogy egy-egy poént teszteljen rajtam. Hiába mondtam neki: Sasom, még a fürdőszobában vagyok, rávágta, hogy az a legjobb, és elmondta, milyen ötlete van. Később sem hívtam Jóskának, a felesége engedélyével „Sasom" lett, és az is marad mindig. Az élet úgy hozta, hogy Zsuzsával lettünk nagyon jó, elválaszthatatlan barátnők"

-mondta Hofi özvegye.

Kabos László özvegye, Urbán Erika gyerekkora óta ismerte Sas Józsefet.

"Hatalmas szíve volt, amikor anyu beteg lett, gyakran látogatta őt, engem pedig amikor csak ideje engedte, megnézett a Vidám Színpad darabjaiban. Mintha a bátyámat veszítettem volna el"

-nyilatkozta megtörten.