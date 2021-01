A sorozatot nem csak idehaza, az egész világon imádták a rajongók. Magyarországon a szappanopera imádói állítólag még pénzt is gyűjtöttek, hogy kiszabadítsák Isaurát, a színésznő 1987-es budapesti fellépése pedig megtöltötte a Sportcsarnokot.

Lucélia a Blikknek adott interjújában mesélt életéről, és arról, hogy emlékszik vissza 34 évvel ezelőtti fellépésére.

"Fel voltunk készülve, hogy hideg lesz és hó, sok meleg ruhát vittünk magunkkal. De amilyen forró szeretettel fogadtak bennünket a magyar emberek, az már önmagában szívmelengető érzés volt"

-kezdte a színésznő.

"Soha nem tudom elválasztani magam Isaurától. Más nagy sikereim is voltak persze a pályám során, de semmi sem hasonlítható igazán ahhoz a szeretethez, amit a közönség Isaura iránt érez, és ez számomra megtiszteltetés" – mesélte Lucélia, aki azt is megosztotta a napilappal, hogy éli meg a koronavírust.

"Tavaly március 7-én értem haza Rio de Janeiróba, a házamba. Az előző évben végig szappanoperákat forgattam Portugáliában. Boldog voltam, mert ott él az unokám. Épp csak megpihentem otthon, amikor március 11-én a WHO bejelentette a járványt. Azóta szinte nem is hagytam el az otthonomat. Csak kétszer mentem el, egyszer szavazni, egyszer pedig túrázni az itteni erdőben. Nagyon komolyan veszem a távolságtartást és minden elővigyázatosságot. Megértettem, hogy ez most egy tanulási folyamat, akik pedig nem tartják be a vírusellenes intézkedéseket, megbetegszenek. A fiam és több barátom is megfertőződött, sok művész meg is halt itt Brazíliában. Engem eddig szerencsére elkerült a koronavírus. A tévés és mozis forgatások leálltak, de türelmes vagyok, csak az oltásig kell kibírnunk – nyilatkozta a 63 éves színésznő.