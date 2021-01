Továbbra is folytatja a kilók elleni küzdelmet Tina és Emilio, akik közül az utóbbi nem győz betelni új fizimiskájával. Ennek nemcsak akkor ad hangot az énekes, ha ruhát vásárol. Emilio szinte minden lehetőséget megragad, hogy vonalait megvillantsa.

Ha találkozunk valakivel és megjegyzi mennyit fogytunk, Emilio azonnal mesél a fogyásáról, honnan, mennyi ment le. Nem győz betelni az elismerő szavakkal. Tény, hogy megdolgozott érte, de az is, hogy az eredménytől a föld felett jár 15 centivel.

– mondta Tina, akinek férje eddig 7 ruhaméretet fogyott.

Amikor az egyik jóbarátunk ruhaszalonjában jártunk és felpróbáltam egy mellényt a hozzá tartozó öltönnyel, nagyon kicsinek láttam. Rákérdeztem, hogy mekkora méret, nagyon meglepődtem, hogy 52-54-es. Korábban 68-as volt a méretem! Persze nemcsak én, Tina is sokat fogyott. Eddig is imádtam őt, de ahogy most fest, minden percben szerelembe esek, ha csak ránézek. Bármikor újra elvenném, szeretném, ha a jövőben valamikor még megújítanánk a házassági fogadalmunk.

– áradozott Emilio, akinek felesége ellenkezett, azonban mikor belebújt az esküvői ruhába máshogy állt a kérdéshez.

Én csak legyintettem erre az esküvő dologra, majd talán az aranylakodalmunkon. Viszont amikor megtudtam, hogy az a ruha, amit felpróbáltam mekkora méretű...kis híján azonnal igent mondtam az újabb lagzira is! Felidézni is alig tudom mikor jött rám 38/40-es méretű ruha. Teljesen elérzékenyültem, még fel is sikítottam örömömben! Az eredményt látva még nagyobb erőre kaptam, hogy folytassam az életmódváltást

– mondta a SlágerTV-n látható Drága családomban Tina.