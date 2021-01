A Baywatch sztárja, Pamela Anderson úgy döntött, hogy nem vesz többet részt a közösségi médiában, törli magát a közösségi oldalakról. Utolsó bejegyzésében azt is elárulta, miért jutott erre az elhatározásra.

A szexi modell és színésznő, Pamela Anderson megelégelte a sok negatív kommentet és kritikát és úgy döntött, kiiktatja a közösségi médiát és annak káros hatásait az életéből, törli magát az Instagram, a Twitter és a Facebook oldaláról - írja a Female First.

Anderson úgy érzi, hogy 53 évesen rátalált saját magára, jól érzi magát a közösségi oldalak nélkül a hétköznapokban és nem akarja elpazarolni az idejét olyan emberekre, akik csak sárdobálással és rosszindulatú kommentek írogatásával töltik a mindennapjaikat.

Közösségi oldalán egy utolsó bejegyzésben mondott búcsút a rajongóknak.

"Ez az utolsó bejegyzésem az Instagramon, a Twitteren és a Facebookon is. Soha nem érdekelt igazán a közösségi média világa, és most, hogy olyan életem van, amire mindig is vágytam, ahol az olvasás és a természetben töltött idő inspirál engem, szabadnak érzem magam.Mindenesetre köszönöm, hogy szerettetek, de azért próbáljátok meg nem itt elpazarolni az időtöket. Ugyanis »ők« ezt akarják, a pénzüket ebből csinálják, az elméteket befolyásolják" - olvasható Pamela utolsó bejegyzésében.