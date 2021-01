Tina megmutatta mekkora utat járt be 2007-től, amikor még 140 kg körül mozgott a súlya. Az életmódváltásnak köszönhetően ma rá sem ismerni. Ráadásul új frizurát is kapott, ami remekül áll neki.

Emilio feleségének 25 kilót sikerült leadnia, a változás szinte hihetetlen, az asszony most pedig csinosabb, mint valaha. Tinát viszont sokan támadják azzal, hogy ezt orvosi beavatkozásnak köszönheti, pedig ez nem igaz.

„Elmesélem a fogyásom történetét, amely valahol 2007-ben vette kezdetét. Akkor közel 140 kg voltam, ekkor került sor a gyomorgyűrű behelyezésére, amivel 70 kg-ra sikerült lefogynom. A gyomorgyűrű azonban begyulladt, így 2013-ban eltávolították. A kilók szépen elkezdtek visszakúszni egészen 115 kg-ig, amikor is 2016-ban egy bypass műtétet hajtottak rajtam végre. Bár valamennyit leadtam annak köszönhetően, de nekem az sem vált be. A saját akaraterőmből való elhatározás az életmódváltásra, a tettek, az odafigyelés az étrendre, a sport: csakis ezeknek köszönhetem, hogy most 25 kg-ot sikerült leadnom" – mondta Tina, aki nemcsak teljes ruhatárát cserélte le az utóbbi időben, hanem új frizurát is vágatott.

„Olyan sok minden változik most körülöttem, hogy úgy éreztem, itt az ideje a teljes megújulásnak. 15 éves korom óta növesztettem a hajamat, már majdnem a derekamig ért. Mostanra azonban elhatároztam, hogy megválok ettől is. Így megkértem a fodrászt, hogy kösse copfba és vágja le az egészet. Kicsit még szokatlan ez a hossz, de nagyon tetszik" – mondta Tina, akinek férje alig tudott szóhoz jutni, amikor meglátta a végeredményt.

„Lehet, hogy ha ott lettem volna Tinával megakadályozom, hogy levágassa a haját. Most viszont, hogy látom az eredményt, csak ámulok. Olyan csodálatos, mint maga Kleopátra. Legszívesebben tejben füröszteném őt is, gyönyörűen fest, Tina teljesen kivirult" – mesélte a SlágerTV-n futó Drága családomban Emilio.