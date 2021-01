Laskai Lili, azaz Lil G bevallotta, hogy kétszer is nemi erőszak áldozatává vált. A 18 éves előadó kendőzetlen őszintesége azonban nagy port kavart a követői körében, sokan ugyanis őt hibáztatják mindazért, ami történt vele. Lili ettől függetlenül úgy gondolja, erről a témáról akkor is beszélni kell:

"Vállalom a rossz dolgokat is, amik történtek velem. Úgy érzem, érdemes erről a témáról is beszélni, mert segítséget jelenthet más, bajba jutott nőknek" - kezdte a rapper a Blikknek, aki szerencsére nincs egyedül, hiszen a szeretteire a legnehezebb időkben is számíthat.

"Apukám kiskoromban elhagyott, szerintem ez az oka annak, hogy az életem rossz irányt vett. Anyukámmal jó a kapcsolatom, ő mindenben támogat és büszke rám. A párommal friss a kapcsolat, de nagyon erős. Mellettük még a zenére tudok támaszkodni, a zene a mindenem, mindig sokat segített a traumák feldolgozásában" - mondta.