"Félek a betegségektől és a bizonytalanságtól. Most mindkettő csőstül zúdult ránk. Szerencsére nem kerültünk kórházba, itthon lábadoztunk. Elment az ízlelésem és a szaglásom, utóbbi máig nem jött vissza százszázalékosan. Megijedtem, hiszen egy olyan kórral álltunk szemben, ami még az egész világ számára újdonság. A koronavírus-járvány előtt is hipochonder voltam, folyton figyeltem magam, s ez a jövőben sem lesz másképp. Nem köhögtem, lázam sem volt, egyszerűen csak gyengébb voltam. Hálát adok az életemért, a családom egészségéért, hogy itt lehetek. Bár most nem dolgozom, mégsem vagyok szomorú, hiszen minden rossz időszakot valami jó követ. Inkább egy tűszúrást vállalok, mint még egyszer ezt a nyavalyát. Persze, tiszteletben tartom, ha valaki nem oltáspárti, de én biztosan beadatom a vakcinát" - mesélte a Blikknek Bernadett.