Köllő Babett a Feleségek luxuskivitelben című műsor óta folyamatosan képernyőn van. Nagy siker övezi a karrierjét. De úgy tűnik, hogy még az ő életében is akadnak nehéz, stresszes pillanatok.

Talán nem is gondolnánk, hogy a luxusfeleségeknek is lehetnek gondjaik. Köllő Babett most rácáfolt minderre, gyomorproblémáiról vallott.

Mindenki a maga szintjén nyomorog. Valóban nem kenyérre kell a pénz, de azért a férjem pénzügyeit is megviselte a járvány, engem pedig színészként a színpad hiánya. Állandósult a gyulladás a gyomromban, refluxom alakult ki.

– mondta a Borsnak Babett, akinek a gyógyszerek mellett a jóga és a gyógyteák is sokat segítenek.