A brit sajtó a hétvégén arról cikkezett, hogy Archie születési anyakönyvi kivonatát módosították még 2019 júniusában, azaz születése után egy hónappal. Az anyja nevénél történtek változások: míg először Rachel Meghan Her Royal Highness The Duchess of Sussex - ő királyi felsége, Sussex hercegnéje - állt, mostanra a Rachel és Meghan keresztnevek eltűntek -írta a Femina.

Ez olyan címekkel jelent meg hogy Meghan hercegné titokban eltüntette a nevét az előbb említett hivatalos dokumentumból.

Az újságírók egyes elméletei szerint ezzel akartak Harryék Vilmosékkal kekeckedni. Hiszen az ő gyerekeik anyakönyvi kivonatában Katalin nevét mindenhol feltüntették. Egy másik teória szerint a sussexiek így akartak tisztelegni Diana hercegnő előtt, aki annak idején mindenhol csak Her Royal Highness The Princess of Wales, azaz ő királyi felsége, Wales hercegnője néven szerepelt.

A hercegi párnak elege lett ebből, és a szóvivőjükön keresztül tiszta vizet öntött a pohárba.

A palota kérésére módosították a dokumentumokat még 2019-ben, ezt a tisztségviselők is megerősítették. Ezt a dolgot nem Meghan, Sussex hercegnéje, és nem is Harry, Sussex hercege kérte külön.

- jelentette ki a szóvivő.