Az otthoni lét új értelmet nyert a COVID-19 miatt kialakult helyzetben. A családtagok sokkal több időt töltenek a lakásban, házban együtt, otthon dolgoznak, tanulnak, edzenek, próbálnak kikapcsolódni és elvonulni. Valljuk be őszintén, a lakások többségének kialakítása erre alkalmatlan. Ez a fajta szemléletváltás a jövő lakberendezési, belsőépítészeti és építészeti terveire bizony rá fogja nyomni a bélyegét. Erről az Elle Decor több szakértőt is megkérdezett. Lássuk, ők mit jósolnak.

Az emberek több időt töltenek együtt a családdal, otthonról dolgoznak és tanulnak, jobban érzékelve a beltér és a szabadtér közti különbségeket és kapcsolódási pontokat - ezek a tapasztalatok kihatnak arra, ahogyan a továbbiakban tervezni fogjuk a házakat. A tényleges használatra kell majd összpontosítanunk, és gyakrabban kell feltennünk a kérdést: „Mi az a három leghangsúlyosabb dolog, ami az adott szobában történhet?" Az embereknek olyan helyiségekre van szükségük, ahol együtt lehetnek a családdal, de olyanokra is, ahol egyedül maradhatnak – vélekedik Deborah Berke , a Yale-i Építészeti Iskola dékánja.

Emily Farnham, építész egészen eddig a nagy, egybenyitott terek híve volt, de ő is úgy látja, hogy a folyamatos otthonlét finoman szólva sem komfortos egy ilyen kialakítású lakásban.

Nagyobb figyelmet kell fordítani a mesterséges és természetes szellőztetési technikákra, valamint fényforrásokra, a megfelelő belső levegőminőség, és a mentális jólét fenntartása érdekében – mondta Toshiko Mori , építész.

A koronavírus-járvány utáni világban nagyobb hangsúlyt kaphatnak a többgenerációs házak, a hangszigeteléssel ellátott falak, a privát szférát biztosító helyiségek, a természettel, a kültérrel való kapcsolatok gördülékenyebb kialakítása, a konyhák bővítése, a társasházak tervezésnél a különböző életritmusú, kultúrájú lakók életterének biztosítása.

"Már most nagyon sok kültéri fűtőtestet és padlófűtést kérnek tőlünk tornácokra, erkélyekre, ezek ugyanis meghosszabbíthatják a kint eltöltött időt. (...) Szinte minden sportot, amiért régen „ki" kellett mozdulnod, most otthonról is űzhetsz. Mostanában több olyan megbízást is kaptunk, melyben a megrendelők virtuális golfozásra alkalmas szobákat kértek kialakítani. Az ügyfelek indokként nem a COVID-19-et említik, de egyértelmű, hogy a háttérben az otthon töltött idő növekedése szerepel" - Thomas Kligerman, építész.

Van olyan tervező, aki hosszútávon gondolkodik és elsősorban a Föld jövőjéért és így az emberek egészségéért szeretne elérni változásokat:

"Sokat gondolom az emberiség kollektív egészségére, ami független a koronavírustól. Épületeinknek és otthonainknak környezetbarátabbaknak kell lenniük. Kevesebb szén-dioxidot kell kibocsátaniuk, újrahasznosított építőanyagokkal kell dolgoznunk és mindent fenntarthatóbbá kell tenni: a készülékektől és a világítástól kezdve, a fűtési és hűtési energiaforrásokig" - Tura Cousins Wilson.