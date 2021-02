Osvárt Andi tavaly november óta szingli, ugyanis közel két év után elváltak útjaik kedvesével, Andrással. A színésznő nem beszélt a szakítás részleteiről, ám meglepő nyilatkozatot tett egy hónappal a váratlan szakítás előtt - szúrta ki a Ripost.

Andi nyilatkozatából kiderül, hogy András nehezen viselte, ha a színésznő a munkája miatt más férfiakhoz is közelebb került.