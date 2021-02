Rubint Rékával debütált a LifeTV vadonatúj reggeli műsora, az Ébredj velünk! utolsó etapja, ahol a vendégekkel Joshi Bharat beszélget. A sosem tétlenkedő Réka a Life.hu-nak most például elmondta, szeret-e reggelente lustálkodni. Korábban azt nyilatkozta, Joshinál biztosan majd elsírja magát, most arról is beszélt, végül miért nem hatódott meg.