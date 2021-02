Nemrég azonban kiderült, hogy a csinos műsorvezető válik fogorvos férjétől, ám Vivi elmondása szerint békében és barátságban teszik ezt, hiszen közös gyermekük számára így tehetik a lehető legkönnyebbé a mostani helyzetet.

2018-ban még azon gondolkodtak, hogy kéne egy kistestvér Zénikének, ugyanis Vivi szerint a legtöbb, amit adhat egy ember a gyerekének, az egy testvér.

"Mostmár picit tudatosabban tervezünk. Vannak piroritások, szeretnénk mi is kicsit megalapozni a jövőnket, de abszolút téma, és abszolút fontos számomra is, hogy egy testvér kell, mert mindig azt mondom - ami már évek óta a mottóm, és ami az én családomban is nagyon meghatározó -, hogy a legtöbb amit egy szülő adhat a gyerekének, az egy testvér" - mondta az akkori interjúban Vivi.

Sajnos azonban ez a terve most valószínűleg egy időre parkolópályára került, ám ettől független Vivi elégedett lehet, hiszen 25 éves korára már mindenképpen anya szeretett volna lenni, és ez sikerült is neki.