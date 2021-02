A borotválkozás az egyik legnépszerűbb szőrtelenítési módszer, ennek az oka pedig egyértelmű: rendkívül egyszerű a használata, és gyors is. Hátránya azonban az, hogy borotválkozás után keletkezhetnek piros foltok, apró duzzanatok, pedig a sima bőr lenne a cél. Nézzük, milyen módszereket vethetünk be ezek ellen.

Ha gyorsan és könnyedén, mindenféle rákészülés és fájdalom nélkül akarunk szőrteleníteni, akkor mindig a borotvához nyúlunk. Ennek az eszköznek töretlen a népszerűsége annak ellenére, hogy ma már egészen sok választási lehetőségünk van, ha sima bőrt szeretnénk. Epilátor, gyanta vagy szőrtelenítő krém is a rendelkezésünkre áll, de a borotva egyszerűségével és hatékonyságával – legalábbis rövidtávon – semmi nem vetekszik. Van azonban hátránya is a használatának. Egyrészt a hatása, hiszen a borotvált láb egy-két napig őrzi meg a simaságát, nem beszélve arról, hogy ennek használatával apró mikrosérülések keletkeznek a bőrön, emellett kialakulhatnak piros foltok, duzzanatok is.

Ha mindenképpen ragaszkodni szeretnénk a borotvához, és lássuk be, sokszor nincs is időnk hosszú időt szánni a szőrtelenítésre, akkor érdemes azért ezzel is körültekintően bánnunk. Egyrészt, egészen biztos, hogy az eldobható borotvákat sokkal tovább használja mindenki, mint lehetne. Ugyan érthető, hogy nem akarjuk hetente kidobálni, de a pengék felületein számos szennyeződés van, vagyis ha tovább akarjuk használni, akkor fontos lenne minden használat után fertőtleníteni, ezzel elkerülhetjük a fertőzések kialakulását. Most pedig lássuk, hogy a kiütések és duzzanatok ellen hogyan vehetjük fel a harcot.



Almaecet

Az almaecet egy olyan egyszerűen és olcsón hozzáférhető termék, amelyet különböző okokból, de mindenkinek tartania kellene otthon. Egyszerűen nincs olyan, hogy valamire ne tudnánk használni, hiszen a hajápolástól kezdve az emésztés javításán át számos dologban a segítségünkre lehet, és most itt egy újabb ok, hogy mindig legyen egy üveggel a polcon. A bőr irritációjának csökkentésében is bevethető. Ehhez egy pohár vízben keverjünk el egy kis ecetet, mártsuk bele a vattát, és helyezzük az érintett területre. 8-10 percig hagyjuk hatni, lemosni nem szükséges.

CitromléA citromlé szintén sokoldalúan felhasználható a háztartásban a takarításban is segít, de az egészségünk megőrzésében is. Az is köztudott, hogy világosító hatása van, vagyis az elszíneződött bőrre, barna foltokra is megoldást jelenthet, és a bőr kipattogzását, irritációját is csökkentheti. Ehhez a citromlevet szintén vízzel keverve használjuk, vattakoronggal vihetjük fel arra területre, ahol szükség van a hatására. Nyílt sebbe természetesen tilos kenni, ha megvágtuk magunkat, mindig sebfertőtlenítőt használjunk.

Aloe veraAz aloe verának köztudottan bőrnyugtató hatása van, ezért is érdemes otthon tartani a növényből. A legjobb hatást ugyanis akkor érhetjük el, ha a közvetlenül a levelekből kinyert zselét használjuk. Az irritált, piros területre vigyük fel, masszírozzuk bele, és hagyjuk hatni. Nem szükséges lemosni.