Mostanság egyre nagyobb figyelmet kapnak a különféle ecetek, amelyek tulajdonképpen egy alkohol készítés közben bekövetkezett hibának köszönhetik a létezésüket. Az ecetek közül is az egyik legkedveltebb az almaecet, amelyet bár egyre többen ismernek, azt még mindig kevesen tudják róla, hogy mennyi problémára jelent orvosságot.

A gasztronómiában nagyon fontos szerepet tölt be az ecet, már az egyiptomiak is használták a különféle ételek ízesítésére, tartósítására. Az ecet alkohol készítés során jött létre, amikor egy kancsóval teli bort rosszul takartak le és az megsavanyodott. Kellemes íze miatt az ecetek közül a legtöbben az almaecet mellé teszik le a voksukat, amelyet valójában almaléből készítenek, gyümölcscukor tartalmát baktériumok és élesztőgombák segítségével ecetsavvá alakítanak át. Az almaecet több jótékony hatással is rendelkezik, ezek közül ismertetjük a legfontosabbakat.

1. Jót tesz az emésztésnekAz almaecet egyik legjobb tulajdonsága, hogy segíti az emésztés, a gyomor és a belek munkáját. Ha almaecetet fogyasztunk a szervezetbe bevitt élelmiszerek sokkal könnyebben és hatékonyabban le tudnak bomlani az emésztőrendszerben. Ennek köszönhetően a különféle vitaminok és ásványi anyagok sokkal gyorsabban és mindenféle nehézség nélkül képesek felszívódni. Az almaecet hatására a megemésztetlen ételeknek kevés esélye lesz a gyomorból a belekbe jutnia, így elkerülhetőek a manapság igen gyakran előforduló ételintoleranciára és allergiára utaló panaszok.

2. Hatékonyan segíti a fogyástAz almaecet csökkenti a vércukorszintet és az inzulinszintet, így segít a zsírégetésben és a testsúly csökkentésében. Cukorbetegek is bátran fogyaszthatják. Rendszeresen fogyasztásával megelőzhető a vércukorszint ingadozása, kevésbé lesz rajtunk úrrá az éhségérzet, elmúlnak a falási rohamok. Mivel az emésztést is segíti, nem engedi, hogy a szükségesnél több zsír rakódjon le a szervezetben.

3. Csökkenti a koleszterintAz almaecet az emésztés mellett a máj és az epe működését is hatékonyan segíti, amelynek következtében a koleszterinünkre is rendkívüli hatással van. Számos kutatás bizonyítja, hogy már napi 1 evőkanál almaecet csodás képes tenni az erekben, ugyanis csökkenti a trigliceridek és a koleszterin szintjét a vérben. Egy tanulmány eredményei alapján pedig kijelenthetjük, hogy már azzal sokkal kisebb az esélye szívbetegségek kialakulásának, ha a salátánkra almaecetet öntünk.

4. Kiváló megoldás reflux ellenAz almaecetben található ecetsav pH-értéke megközelítőleg a gyomor pH-értékével egyezik meg, amely elősegíti a gyomor egyensúlyi állapotának megőrzését. Sokan helytelenül azt gondolják, hogy a reflux kialakulásának oka a túlzott gyomorsav, pedig valójában a túl kevés gyomorsav okozza, a gyomor lúgos irányba történő elmozdulásának a következménye. Azonban, ha almaecetet fogyasztunk, több sav kerül be a gyomorba, ezáltal újra hatásos lehet az emésztésünk és búcsút inthetünk a refluxnak.

5. Ápolja a bőrt és a hajatAz almaecet a szépségápolásban is a segítségünkre válhat. Hatékony megoldás lehet, ha feszesíteni, hámlasztani és tisztítani szeretnénk a bőrünket. Nincs más dolgunk, mint egy forró, almaecetes fürdőt venni. Egy kád vízhez adjunk hozzá 200 ml almaecetet, valamint 2 dl tejszínt és mártózzunk meg benne. Bőrünk bársonyosan puha és illatos lesz. Ha fénytelen, száraz és igénybe vett a hajunk, az almaecet nagy hasznunkra válhat. Körülbelül 3-5 kanál almaecetet kenjünk szét a hajunkon, hagyjuk rajta pár percig, majd öblítsük le. Az ecetes öblítés hatására újra selymes és fényes lesz a hajunk.