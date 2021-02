Könnyek között beszélt arról Keleti Andrea, hogy becsődölt a járvány miatt a tánciskolája. Azért is nehéz ez számára, mert minden alkalmazottját ki kellett rúgnia.

Keleti Andrea tánciskoláját a koronavírus miatt kellett bezárni, igyekezetek kitartani, de most bevallotta, az utolsó alkalmazottját is el kellett küldenie. A sztár az egyik kereskedelmi csatorna reggeli műsorában beszélt arról könnyeivel küszködve, hogy a tánciskola becsődült.

„Hétfőn elbocsátottam az utolsó alkalmazottunkat, egy recepciós nénit, aki 14 éve dolgozik nálunk. Két hétig bőgtünk. Nagyon nehéz, nem is csak a vállalkozás, hanem az emberi kapcsolatok miatt. Úgy váltunk el, hogy reménykedünk abban, még lesz lehetőség újraindulni, de én azt hiszem, hogy most már a legtöbb sportegyesület, fitnesz-, és táncklub gyakorlatilag kivérzett" – vallotta be Andi.

A táncosnőnek élete munkája volt a tánciskolában, több évtizede működött, nagyon nehéz ez most számára.



„Hogy egy hatvanéves recepciós néni elvállalja, hogy április óta csak négy órában dolgozik, és majd kevesebbet eszik... Hogy mi is elvállaljuk, hogy finanszírozzuk, csak ne menjen el, de aztán nem tudod, lesz-e tovább. Pedig mindenki imádta, aki hozzánk járt. Megbízható, kedves, a gyerekek egyenesen szerelmesek voltak belé. Így veszti el az ember a barátait. Ez borzalmasan kegyetlen, miközben tudod, hogy ő bajban van!" – mesélte szomorúan a táncosnő.