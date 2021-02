A cicaharcra Kulcsár Edina is reagált, rajongóinak indított kérdezz-felelekben mondta el őszinte véleményét az énekesnők közötti balhéról.

"Én az emberekben mindig a jót próbálom meglátni. Így bennem velük kapcsolatban is pozitív gondolatok vannak. Mindenkinek vannak hibái, nekem is van, de azt nem szeretem, amikor közszereplők a social platformokon írnak a másikról, vagy üzengetnek egymásnak. Hozzáteszem, nem tudom ki kezdte, de teljesen mindegy is. Hallottam róla, aztán megnéztem.. Mindkét oldalban látok igazságot, de nem az én dolgom. Remélem, sikerült privát beszélgetés keretében rendezni a dolgaikat, mert mindketten roppant tehetségesek, és nem ér ennyit az egész" - idézi Kulcsárt a Bors.