Szexuális zaklatással vádolták meg Marilyn Mansont, Evan Rachel Wood színésznő most állt nyilvánosság elé azzal, hogy a sztár bántalmazta őt amikor még tinédzser volt. Ezután több nő is hasonló esetről számolt be.

Az ügyben az FBI is nyomozni kezdett, a rajongók pedig háborognak, már rendőröknek kell megvédeni a sztárt.

Tony Ciulla, Manson menedzsere úgy döntött, hogy 25 év után megszakítja a kapcsolatot az énekessel a történtek miatt – írta a The Sun.

Ráadásul a sztár kiadója sem kívánja folytatni a közös munkát.

„A mai aggasztó hírek kapcsán, miszerint Evan Rachel Wood és más nők is bántalmazással vádolták Marilyn Mansont, a Loma Vista úgy döntött, hogy megszünteti Manson albumának a forgalmazását, és a jövőben nem kívánunk vele együtt dolgozni" – állt a kiadó közleményében.