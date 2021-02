„Áron nagy álma, hogy három gyerekünk legyen; én az első után azt mondom, egy kicsit várjunk ezzel. Nem a szülésélmény volt a legnehezebb része, hanem amikor hazamentem, és az első héten realizáltam, hogy mostantól fogva teljes mértékben gondoskodnom kell erről a kisemberről. Sokként ért!" – meséli az énekesnő, aki hamarosan új, Egy vagy velem című dalával jelentkezik, melyben az Attraction Performances Produkció árnyéktánca is látható lesz.



„Sokan nem merik kimondani, hogy vannak olyan napok, amikor nagyon kemény: izgulsz, nehogy félrenyeljen, de akár egy kúp beadása is óriási feladatnak számít. Ahogy teltek a hetek, én is megerősödtem, és egyre több önbizalmam lett anyaként, viszont valószínűleg nem került el a terhesség utáni depresszió" – teszi hozzá Gigi, aki a csütörtökön megjelenő HOT!-ban többek között arról is mesél, hogy ki segít neki legtöbbet a Bella Szofia körüli teendőkben.





