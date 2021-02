Hallottál már arról, hogy a jógapózok belülről masszíroznak? Bizony, a jóga nem csupán edzi a testet és gyarapítja a szellemet, de jótékony hatással van a belső szerveink egészségére is. Többek között harmonizálja a hormonok működését, serkenti emésztésünket és méregteleníti a testet. A jóga eme kevésbé ismert hatásaival Révai-Bere Anita, az Amrita Sher-Gil Kulturális Központ jógatanára fog megismertetni.

Tudtad, hogy csakráink, hormonjaink és egészségünk összefügg?

Modern társadalmunkban meglehetősen nehéz a harmóniát megtalálni. Folyton rohanunk, hogy minél többet elérjünk, ezt testi, lelki és mentális egészségünk is megsínyli. Hormonháztartásunk állapota jól mutatja, mennyire vagyunk egyensúlyban. Hormonjaink olyan kémiai anyagok, amelyeket a belső elválasztású mirigyek termelnek, és a testünkben lévő összes működésért felelnek, agyunkkal és teljes idegrendszerünkkel bonyolult viszonyban vannak. Ezen a hálózaton keresztül kommunikálnak egymással szerveink. Amikor hormonjaink kiegyensúlyozottan működnek, jól érezzük magunkat. Manapság folytonos stresszben élünk, helytelenül táplálkozunk és alig mozgunk, keveset alszunk. Ez az életmód hormonjaink egyensúlyát felborítja.

A belső elválasztású mirigyek és a csakrák elhelyezkedése megegyezik. A csakrák energiaközpontok, jógázás közben ezeken is dolgozunk, tehát hormonjaink működését is befolyásoljuk. Jógázz, hogy egészségesebb légy!

Tényleg létezik egy idegrendszer a hasban?

A több ezer éves múltra visszatekintő jóga mindig is azt vallotta, hogy a test képes hatni az agyra. Eredeti célja ugyan nem maga a fizikai gyakorlás. A jógapózok, azaz ászanák azonban nagyon fontosak. Ezek készítik elő és erősítik meg testünket, ami így alkalmassá válik a szellemi gyakorlásra. A tudománynak köszönhetően tudjuk, hogy bizonyos ászanák és a hasi légzés finoman masszírozza a bolygóideget, ami az agytörzsből kiindulva testünk egészen távoli pontjait, így a hasüreget is eléri. Ez a finom masszázs bekapcsolja idegrendszerünk „nyugodt" üzemmódját, ami a regenerálódásért és az emésztésért felel. Tehát ha megváltoztatjuk testtartásunkat vagy légzésünket, képesek leszünk nyugodttá válni.

Ismerd meg azokat a gyakorlatokat, amik a leghatékonyabban masszíroznak!

Végezz előrehajlásokat!

Az ülő helyzetben végzett előrehajlások a belső szerveinket aktivizáló ászanák csoportjának fontos részét képezik, segítségükkel azok üdítő masszázsban részesülnek. Miközben fokozzák az alhasi nyomást, testünk teljes hátsó részét is megnyújtják. Egyes ászanák úgy hozzák működésbe a belső szerveket, hogy térdeinket fekvő helyzetben hasunkhoz húzzuk. Az előrehajlások a belső szervek és az érintett izmok átmasszírozásával nem csak emésztőrendszerünket indítják be, hanem hormonrendszerünkre is hatnak, így szorongásainkon is enyhíthetnek.

Gyakorolj hátrahajlásokat!

A hátrahajlásokkal úgy masszírozhatjuk át belső szerveinket, hogy közben hasizmainkat, mellkasunkat, torkunkat megnyújtjuk. A belekben létrejött blokkok így kioldódnak, azok tartalma könnyebben távozik. Ezek a biztonságosan kitartott hátrahajló pózok a légzésen, a hasban létrejött nyomáson és nyújtáson keresztül közvetlenül hatnak a bolygóidegre, aktiválják, erősítik azt. Ennek eredményeként az agyunk bekapcsolja a „nyugodt" üzemmódot, emésztésünk javul, szívverésünk lassul, légzésünk mélyül.

A gerinccsavarások is hatékonyak

A csavarások különösen hatékonyan masszírozzák a belső szerveket. Először a gerinc két végét stabilizáljuk, majd függőleges tengelye mentén tetejének vagy aljának jobbra, illetve balra forgatásával csavarhatjuk egyik vagy másik irányba. Ahogy a belső szervek összenyomódnak, zsigereink működése felpezsdül, ez az elhasznált vér eltávozását és a friss vér beáramlását is segíti. Emésztésünk és női hormonjaink is egyensúlyba kerülnek.

Lábakat fel!

Ahogy idősödünk, belső szerveink a gravitációnak köszönhetően megsüllyednek, bizonyos mértékben megváltoznak. A fordított testhelyzetek a gravitáció irányának megfordításával új energiával töltik fel belső szerveinket és a megereszkedésükből adódó elváltozásokat csökkentik. Vérereinkre is rendkívül jó hatással vannak, javítják a vérkeringést. Ezekben a pózokban a lábakból könnyebben jut el a vér a szívhez. A szív átpumpálja a vért a tüdőn, így friss vér áramlik vissza a lábakba.

Ahogy a gravitáció fordítottan hat, a gerincre nehezedő nyomás megszűnik, a tüdőkapacitás nő, az emésztőszervek aktívabbá válnak, immunrendszerünk erősödik. A fordított pózok is masszírozzák a bolygóideget, így megnyugszunk, valamint pozitív hatással vannak a hormonrendszerünkre is, amitől jobb kedvünk lesz. Összességében tehát fizikailag, érzelmileg és mentálisan is egészségesebbé válunk. Emiatt nevezik gyakran a fejenállást (Sirsászana) és a gyertyát (Szarvangászana) az ászanák királyának.