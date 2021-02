Az énekesnő és férje között sosem volt klasszikus férj és feleség kapcsolat, hiszen szerelmük a zenében gyökeredzik. Niki ugyan boldogabb, mint valaha, de nem titkolja, hogy köztük is vannak nézeteltérések, sőt a gyermekeik érdekében komoly szabályokat is kellett hozniuk.

A Dal egyik versenyzője Szőke Nikoletta, és szintén zenész párja ugyan hosszú évek óta házasok, a kapcsolatuk mégis főleg szakmai alapokra épül.

- Évek óta a férjem, Barcza Horváth József a nagybőgősöm és a producerem is, szerencsésnek érzem magam, mert köztünk az élet minden területén, minden nagyon jól működik. De természetesen nem akarom elkiabálni – kezdte Niki a Life.hu-nak.

- Szerintem ez abszolút a szerencsén múlik, és persze alkati kérdés is, mert nagyon sok zenész pár nem szeret, vagy nem tud együtt dolgozni. Zenei konfliktusok szerencsére nincsenek köztünk, mivel ő mindig azt tartja szem előtt, hogy szólistaként én miben érzem jól magam, és miben vagyok hiteles. Viszont gyakran figyelmeztetni kell magunkat, hogy ne tolakodjon be túlzottan a családi életünkbe a sok "szakmázás". A zenészeknek nincs fix munkaideje, és a barátaink is ebből a körből kerülnek ki, ezért fennáll a veszélye, hogy összefolyik a szakmai és a családi élet. Ez pedig egy cseppet sem egészséges. Éppen ezért hoztuk egy szabályt, ami így hangzik; a szakmai eszmecseréinknek véget kell érniük, amikor a gyerekek hazaérnek az iskolából – mesélte Niki, akivel kapcsolatban ezek után joggal gondolhatnánk, hogy a világ leggondtalanabb és probléma mentesebb házasságában él. Ezzel ellentétben még nekik is vannak nehéz napjaik.

- Természetesen nálunk is vannak magánéleti konfliktusok, és vitás időszakok. De ezekre az esetekre is hoztunk egy aranyszabályt, amit a házasságkötésünk eleje óta gyakorolunk.

Akármennyire nagy konfliktus legyen is köztünk, haraggal soha nem fekszünk le egymás mellé. Ezt még a papunktól tanultuk, akihez az esküvőnk előtt jártunk – osztotta meg titkát az énekesnő, aki egyszer már versenyzett A Dal színpadán, ám az előző megmérettetéshez képest most sokkal nehezebb dolga van.

- Másodjára járok A Dalban, legutóbb még magunkkal lehetett hozni a kísérőket, és vendégeket is hívhattunk a nézőtérre. Idén a vírus miatt ez nem volt lehetséges sajnos. Az adás napján reggel 10:00-től az élő műsor végéig egyedül voltam, szokatlan és nehéz órák voltak ezek, mivel minden fontos eseményen ott van velem a férjem és a gyerekeink is. Aznap hajnalban a lányom ébresztett, a fülembe suttogta, hogy "Sok sikert, anya!" aztán odabújt hozzám és visszaaludt. Amikor kiléptem a lakásból, még az egész család ágyban volt. Amennyire nehéz volt, hogy nincsenek velem, annyira sok erőt is adott a tudat, hogy most ők is jobban izgulnak és drukkolnak nekem.

Niki férje és gyermekei, tökéletes szurkolótábor voltak, hiszen az édesanya remekelt a színpadon.

Maximum pontszámmal jutott tovább a verseny következő fordulójába.

- Hiszek a dalomban, és reméltem, hogy az előadásom alatt is átjön majd az az érzésvilág, amit közvetíteni szerettem volna. Másrészt azt érzem, hogy mindig kiszámíthatlak egy ilyen megmérettetés. Szubjektív, hogy kit milyen dal érint meg, ráadásul nem egy mainstream dalt vittem a versenyre, úgyhogy így még inkább nagyon jólestek a zsűri elismerő szavai.

Úgy, ahogy a legtöbb előadót, őt is megviselték a karanténban töltött hónapok, ezért most még hálásabb, amiért újra énekelhet.

- Eleinte élveztem a hirtelen jött szabadidőt, mivel pont egy nagyon pörgős időszak után jött az első karantén. De aztán azon kaptam magam, hogy a háziasszonyi énem vette át a főszerepet. Egész nap csak sütöttem-főztem és takarítottam. Eszembe sem jutott, hogy dalokat írjak. Most viszont, hogy már látjuk a fényt az alagút végén, így én is készülök a visszatérésre.