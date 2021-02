Ahogy mi is beszámoltunk róla, Gáspár Győző és testvére, Zsolti, mégsem békültek ki. Győzike azt állítja, Zsolti csak egy magazin tiszteletdíja miatt kereste fel, azóta nem veszi fel neki a telefont. Győzike arról sem volt jó véleménnyel, hogy öccse súlyos miliókért árulja villáját. Most Zsolti is megszólalt az ügyben.