Kulcsár Edina egy kedves emléket osztott meg közösségi oldalán az Ázsia Expressz című műsorból, melyen férjével, Csutival vettek részt:

"Ázsia Expressz! Nem most volt és könnyűnek sem mondanám! Sőt.. bár szerintem ez látszik is a fotón, hiszen a mostani állapotomhoz képest csont és bőr voltam. A kép is elég rossz minőségű, hiszen nem lehetett nálunk a telefon a verseny időszaka alatt, így a fotó sok átküldése miatt, ilyen lett a minősége, de ettől függetlenül mit sem veszít az értékéből ez az emlék. És az egészben azt szerettem a legjobban, hogy @csut.i -val élhettem át ezt a kalandot" - nosztalgiázott Edina egy Kambodzsában készült képpel.

A rajongók imádták a visszaemlékezést és kedves üzenetekkel árasztottál el Edinát:

"Mennyi csoda történt Veletek azóta is!"

"Ti voltatok a legszuperebb páros. Nektek kellett volna nyerni, keményen küzdöttetek érte. Titeket az isten is egymásnak teremtett, ez azóta is bizonyosságot nyert" - kommentelték a követők.