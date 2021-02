Tóth Andi folyamatosan bántják hol külseje, hol kihívó képei miatt. Elég egyetlen fotó a közösségi oldalán és egyből jönnek a negatív hozzászólások, kritikák. A 22 éves énekesnő lassan kezd hozzászokni a helyzethez, bár szükség volt ehhez külső segítségre is.

"Megszoktam, hogy minden lépésembe belekötnek, ezt már megtanultam elviselni. Jártam pszichológushoz is, aki sokat segített. Annyi kiderült, hogy hosszú önismereti út áll mögöttem, hát még előttem! De igyekszem elfogadni és szeretni önmagam, ezt pedig valószínűleg kevesen mondhatják el magukról azok közül, akik nyilvánosan támadnak. Ez őket minősíti, nem engem. Én békszerető ember vagyok, de van, hogy nálam is betelik a pohár" - nyilatkozta a Best magazinnak Andi.

Legutóbbi incidense Tóth Gabival óriási port kavart. Gabi ugyanis egy zűrt Facebook-csoportban tett megjegyzést Andira, miszerint rossz példát mutat azzal a követőinek, hogy alkoholt reklámoz. Ezt Andi sem hagyta szó nélkül.

"Voltak már nyugodtabb napjaim is. De senki ne izguljon értem, jól alszom. Hatalmas igazságérzettel áldott meg a Jóisten, emellett nagy szám is van, szóval elképzelhető, hogy hamarosan újabb lavina sodor majd magával. Ezektől a harcoktól viszont csak erősebb leszek!Utálom a konfliktust, ennek ellenére tisztában vagyok vele, hogy néha bele kell állni, mert az hosszú távon engem épít" - magyarázta az énekesnő.