A Szomszédok Etusa, Csűrös Karola és Kulka János barátsága hosszúra nyúlik vissza, szinte családtagként járt hozzájuk a színész, amikor még a színművésznő férje, Horváth Ádám élt. A rendező 2019 júliusában távozott az élők sorából, azonban azóta is tartja Karola és János a kapcsolatot.

Kell is a színésznőben tartani a lelket, mert másfél évvel ezelőtti térdtörése óta sem épült fel teljesen, valamint ő sem hagyja el az otthonát, nehogy elkapja a koronavírust.

"Be vagyok zárva a négy fal közé, de szerencsére van segítőm, nem vagyok egész nap egyedül, a szeretteim pedig intézik a bevásárlást és az egyéb ügyeket" - mesélte a Blikknek Karola.

A két színész már a sorozat előtt is ismerték egymást, a közös munka csak még közelebb hozta őket egymáshoz.

"A férjem nagyon szerette Janit. Emberként és színészként is nagyra becsülte. Összejártunk, sokat vendégeskedett nálunk, szinte családtagnak számított, és ez nem is változott.Hetente többször is beszélünk, nagyon aranyos, gyakran keres és érdeklődik. Mondja mindig, hogy legszívesebben jönne és mennyivel jobb lenne, ha élőben tudnánk beszélni, de ez most nem lehetséges.Ennek ellenére nem rest és hív, ilyenkor pedig nagyokat beszélgetünk. Sokat nosztalgiázunk, próbál vigasztalni, ha szomorú vagyok a férjem elvesztése miatt, mindig van pár jó szava, ami erőt ad nekem. Közben pedig tudom, hogy neki is nagyon hiányzik Ádám. Elérzékenyül ő is, ha szóba kerül a férjem. Nehéz ez mindkettőnknek, talán azért is tudjuk ennyire támogatni egymást, mert tudjuk, mennyit is jelentett ő mindkettőnknek" - nyilatkozta az özvegy.

Kulka János 2016-ban kapott sztrókot, miután afáziása lett, agyi sérülés utáni nyelvi zavarokkal küzd, de a gyakorlás és a kitartó munka nagyon meglátszik a beszédén, egyre szebben formálja a mondatokat.

"Érdekes megfigyelnem, hogy mennyit javul a beszéde, szinte minden beszélgetésnél egyre jobban, bátrabban formálja a szavakat. Fantasztikus az a fejlődés, amit elért, nagyon büszke vagyok rá, és ezt szinte mindig el is mondom neki. Néha még viccelődünk is, hogy mennyire hiányzik a színház, és jó lenne egy közös darabbal visszatérni.Támogatnánk egymást, nem csinálnánk nagy ügyet abból, hogy kinek éppen mi nem megy. Én például nem hiszem, hogy sokat rohangálnék a színpadon, de még így is jó volna újra dolgozni" - mondta Csűrös Karola.