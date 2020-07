Csűrös Karola életében mostanában elég volt a megpróbáltatás: májusban kórházba került, ugyanis trombózis alakult ki az egyik lábában, tavaly tavasszal pedig elhunyt szeretett férje, ám a veszteséget azóta sem tudja feldolgozni, a színésznő depresszióval küzd.

(...) "Nagyon hiányzik a férjem. Amikor megkérdezik, hogy vagyok, én mindig visszakérdezek: hát hogy lennék? Ez leírhatatlan, csak az tudja, aki megélt már ilyen helyzetet. Sehogy sem vagyok, ezt nem lehet leírni. Nagyon rossz, szinte minden nap ugyanolyan szomorú, de muszáj erősnek lenni és kitartani" - vallotta be Karola.

A híres rendező hosszasan betegeskedett, így Karolának rengeteg rossz emléke van, amelyre nagyon nehéz nem gondolni. A temetőbe se szívesen jár ki, ám most elárulta, milyen lesz Ádám sírköve.

"Fekete márvány sírkő lesz, a tábla is ugyanolyan. Sima, egyszerű, semmi giccs vagy dísz, azt nem szeretem. Próbáltak rábeszélni, hogy legyen váza, de azt sem akarom, úgyis kilopják belőle a virágot. Majd egy örökzöld kis növényt szeretnék odaültetni, olyat, amilyen itthon is van nálunk, de beszélnem kell a kertésszel, hogy ő mit tanácsol. Jó lesz, ha végre kész lesz a sír, eddig nem lehetett, mert megsüllyedt volna alatta a föld. Hamarosan szépen elrendezzük, és akkor a lelkem is megnyugszik talán kicsit" - írta meg a Blikk.