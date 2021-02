Ahogy korábban hírt adtunk róla meghalt a legendás magyar tévés, Módos Péter. Családja és pályatársai együtt gyászolják, Presser Gábor közösségi oldalán emlékezett meg barátjáról.

„Tegnap elment Módos Péter. A Módos. Így beszélt róla a »szakma«. Az, hogy akkor a tévénézők elé kerültek, és még ma is láthatóak a magyar jazz – pop – rockzene hetvenes-nyolcvanas évekbeli lenyomatai, az nagyrészt neki köszönhető.»Hallotta a zenét«, nem csak hallgatta. Órákon át beszélgettünk egy lemezről, egy dalról, egy zongoraszólóról. Szerencsés ember volt, a szenvedélye egyben a munkája is lehetett. És mi is, mert a barátunk volt"

– írta róla Presser Gábor, akit mélyen érintett barátja halála.