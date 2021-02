A Bajnokok csapatában küzdő Virág Andrást keményen megedzette az élet. Talán éppen ennek köszönhető hihetetlen kitartása és győzni akarása. A sportoló elmesélte, hogy anno gyerekként az utcán támadták meg.

''12 éves voltam, éppen végeztem edzésen egy novemberi napon, már besötétedett, én pedig kint vártam a szüleimet az iskola kapujában. Láttam, hogy közeledik felém két srác és egy lány, de bíztam abban, hogy mivel nem csak fiúk voltak, így nincs félnivalóm. Az egyikük lemaradt, cigit kért tőlem, a nemleges válaszom után pedig rögtön repült is egy pofon. Bár csak egy ütés volt, annyira elég volt, hogy eltörjön az arccsontom" – mesélte a Borsnak András, aki akkor nagyon szégyellte az esetet. Visszaszaladt az iskolába, de igyekezett takargatni a sérülést, pedig már a szeme is csúnyán bedagadt.

„Anya bejött, rögtön elsírta magát, másnap nem is mentem suliba, csak harmadnap, de akkor a tanárok is elsírták magukat. Kapucniban voltam, mert annyira szégyelltem magam, hogy évek óta küzdő sportolok, de nem tudom megvédeni magamat, nyilván ezt gyerekként másként fogja fel az ember. Bejött az egyik tanárnőnk, hogy vegyem le a kapucnimat, ha nem teszem meg, akkor adjam oda az ellenőrzőmet. Odavittem és akkor levettem a kapucnit, ekkor ő is elsírta magát és bocsánatot kért. Onnantól megváltozott a küzdősporthoz valóhozzáállásom is, ezt követően egy éven belül bekerültem a válogatottba, és azóta válogatott vagyok"