Még az érettségit sem szerezte meg, mégis orvosként tevékenykedett Ferdinand Waldo Demara. Könyvből tanult műteni, és úgy tűnik, volt hozzá tehetsége, mivel több életet is megmentett egy hadihajón.

Ferdinand Waldo Demara szinte egész élete egy hazugság volt. Több személyazonossággal rendlkezett, egyetemen tanított pszichológiát, majd orvosként dolgozott egy hajón, noha még csak le sem érettségizett.

Miután kitört a gazdasági válság a 16 éves Fred elszökött otthonról, és szerzetesnek állt, ám ezt megunta, és inkább katonának ment. Viszont ez sem volt az igazi hivatás számára, így megrendezte saját öngyilkosságát, és felvette a Robert Linton French álnevet, és a pennsylvaniai Cannon College-en pszichológiát kezdett tanítani. Később egy Los Angeles-i szanatóriumban dolgozott majd ismét egyetemi oktatónak állt.

Az FBI elkapta, ám csupán a haditengerészettől való dezertálása miatt, így 18 hónapra rács mögé került.

Miután szabadult, megismert egy fiatal kanadai orvost, később felvette a nevét, és Joseph C. Cyrtként katonaorvosnak állt a koreai háborúban. Sebészként dolgozott a HMCS Cayuga hajójának fedélzetén, ahol 16 sebesült katona életét mentette meg. Mindezt úgy, hogy könyvekből tanulta meg, hogyan is kell műteni, sebesülteket ellátni.

Úgy bukott le, hogy az egyik hőstettéről megjelent egy cikk, és az igazi Joseph C. Cyrt édesanyja rájött a csalásra.

Demara rendkívül magas IQ-val rendelkezett, és fotografikus memóriájának köszönhetően bármit könnyen megtanult.

Kipróbálta magát építőmérnökként, seriffhelyettesként, börtönfelügyelő asszisztenseként, gyermekgondozási szakértőként, ügyvédként de még rákkutatóként is.

Életéből film is készült A nagy imposztor címmel, Tony Curtis-szel a főszerepben – írta a Bors.